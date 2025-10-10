Новый молочный цех и коровник введены в эксплуатацию в Верхоянске
В преддверии Дня работника сельского хозяйства в Верхоянском районе открыли два новых объекта: современный животноводческий комплекс на 120 скотомест и модульный молочный цех, принадлежащие СХПК «Полюс Холода» и его дочернему кооперативу «Алгыс».
В 2023 году «Полюс Холода» получил субсидию в 28,5 млн рублей на модернизацию перерабатывающих мощностей. Новый молочный цех площадью 180 кв. м способен выпускать до 1,5 тыс. тонн продукции в смену. В нём будут производить ультрапастеризованное молоко разной жирности, сливки, сметану и йогурты.
Кооператив «Алгыс» в 2023 году получил 54 млн рублей на строительство нового коровника площадью 1152 кв. м с современным оборудованием. Сейчас в хозяйстве содержат 160 голов скота, включая 100 дойных коров.
Запуск этих объектов существенно укрепляет социально-экономическую базу района. В 2024 году СХПК произвёл 25 т сливок, 31 т сливочного масла, 21 т кисломолочной продукции, 1 т творога, 5,45 т мясных полуфабрикатов, 2 т рыбной продукции и 12 т хлебобулочных изделий.
