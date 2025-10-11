MAX
d-tatarinov Судостроение и судоходство

Судоверфь «Парма» отгрузила в Тобольск два СВП «Нептун 23»

© www.korabel.ru

ООО «Судоверфь Парма"(Ленинградская область), специализирующееся на производстве пассажирских и грузовых судов на воздушной подушке, отправило заказчику два судна проекта Nep23.

«10 октября отгрузили два СВП проекта Нептун 23 стр. № 51 и 53. Суда построены под наблюдением РКО, состоят в реестре российской промышленности в соответствии с постановлением правительства РФ № 719 от 17.07.2015 года», — рассказали в компании.

По информации ООО «Судоверфь Парма», суда на воздушной подушке будут эксплуатироваться в Тобольске Тюменской области.

ТТХ НЕПТУН 23

Длина габаритная (м) 11,80

Ширина габаритная (м) 4,30

Высота борта (м) 0,75

Скорость (уз) 45,00

Марка главного двигателя Cummins ISF 2.8s 3129T

Мощность главного двигателя 150 (110) х2kW

Число пассажиров 22

Источник: www.korabel.ru

