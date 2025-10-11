В Ярославской области заложен символический камень в основание завода промышленной упаковки
В индустриальном парке «Тутаев» заложили камень на месте будущего завода промышленной упаковки.
Строительство завода является вторым этапом развития производственного комплекса «Волга Полимер».
В рамках первой очереди производство уже успешно функционирует, обеспечивая ведущие компании страны современной полимерной упаковкой. Ввод в эксплуатацию нового завода запланирован на 2027 год. Предполагается создать 93 новых рабочих места и значительно увеличить объемы выпуска продукции, соответствующей международным экологическим стандартам.
Правительство Ярославской области со своей стороны решает вопрос с обеспечением инженерной инфраструктурой резидентов индустриального парка. В этом году началось обустройство системы хозяйственно-бытовой канализации, предназначенной для подключения производственных объектов, строительство дороги к новым площадкам с наружным освещением и ливневой канализацией. На эти цели предусмотрено более 220 млн рублей.
Комментарии 0