Ледокол «Чукотка» растёт блоками: на судно установили 200-тонный модуль
На Балтийском заводе состоялась ключевая операция в строительстве атомного ледокола «Чукотка» — на судно установили гигантский блок общим весом более 200 тонн. Конструкция из десяти секций была поднята на борт с помощью плавучего крана «Демаг».
Этот блок — важнейший элемент надстройки, в котором разместятся шахты вспомогательной энергетической установки. Установка таких готовых модулей — шаг к переходу на крупноблочное строительство, которое позволяет значительно сократить сроки сборки новых судов, рассказали в ОСК.
«Чукотка» — уже пятый ледокол проекта 22220. Его спустили на воду в ноябре 2024 года, и сейчас работы по монтажу и отделке внутренних помещений продолжаются.
