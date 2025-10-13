На Балтийском заводе состоялась ключевая операция в строительстве атомного ледокола «Чукотка» — на судно установили гигантский блок общим весом более 200 тонн. Конструкция из десяти секций была поднята на борт с помощью плавучего крана «Демаг».

Этот блок — важнейший элемент надстройки, в котором разместятся шахты вспомогательной энергетической установки. Установка таких готовых модулей — шаг к переходу на крупноблочное строительство, которое позволяет значительно сократить сроки сборки новых судов, рассказали в ОСК.

«Чукотка» — уже пятый ледокол проекта 22220. Его спустили на воду в ноябре 2024 года, и сейчас работы по монтажу и отделке внутренних помещений продолжаются.