«Мираторг» увеличил производство мяса с помощью геномной селекции
Агрохолдинг «Мираторг» представил результаты применения геномной селекции для породы абердин-ангус. Технология позволила повысить эффективность отбора племенных животных и увеличить продуктивность мяса.
Ключевым достижением стал один из крупнейших в мире банков генетических данных КРС, созданный на основе стада в 300 тысяч голов. Разработанная система оценивает племенную ценность животных по скорости роста, мраморности мяса и устойчивости к болезням, что ускоряет селекцию.
«Для мясного скотоводства критически важны два показателя: среднесуточный привес и выход мяса с туши. Наша система геномной оценки позволяет прогнозировать эти характеристики с высокой достоверностью, что напрямую влияет на рентабельность производства», — прокомментировала руководитель Центра геномной селекции Кира Куприна.
В перспективе компания планирует разработать аналогичные системы оценки для свиней и овец, уделив особое внимание их воспроизводительным качествам и устойчивости к заболеваниям, рассказали в Мираторг.
