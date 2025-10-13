На маршруты вышли 15 новых автобусов НЕФАЗ-5299 на компримированном природном газе.

Транспорт, оснащённый системами безопасности и цифровыми сервисами, начнёт курсировать по городским маршрутам уже в конце октября.

Новые автобусы значительно улучшат комфорт и безопасность пассажиров. В салонах установлены автоинформаторы с синтезатором речи для слабовидящих, а также внешние динамики. Для контроля вождения внедрены акселерометры и датчики температуры. Пассажиры смогут оплачивать проезд различными способами: наличными, банковскими картами или по QR-коду.

Низкопольная конструкция автобусов и специальные площадки для колясок делают транспорт доступным для всех категорий граждан. Глава управления транспорта Тобольска Алексей Воронин отметил, что машины соответствуют стандартам доступной среды и снизят выбросы CO₂ на 25%.

Автобусы производства завода «НЕФАЗ» (входит в группу «КАМАЗ») прошли предпусковые испытания и адаптацию к климату Западной Сибири. Водители уже освоили особенности управления, включая камеры кругового обзора и систему мониторинга усталости.