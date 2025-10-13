На первом энергоблоке АЭС «Эль-Дабаа» в Египте смонтировали упорную ферму
Упорная ферма — это сварная металлоконструкция, входящая в состав оборудования шахты реактора и предназначенная для прочного закрепления его корпуса. Впервые в истории строительства энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200 было реализовано уникальное техническое решение — интегрирование упорной фермы в укрупнённый арматурный блок. Как рассказали в Росатом, это позволило вынести сложные операции за пределы зоны монтажа, организовать непрерывную установку оборудования устройства локализации расплава и реакторной установки, а также обеспечить соблюдение требований безопасности, качества и сроков строительства.
«Мы набрали хороший темп работы для скорейшей реализации главного производственного события этого года — монтажа корпуса реактора первого энергоблока», — отметил вице-президент «Атомстройэкспорта» — директор проекта по сооружению АЭС «Эль-Дабаа» Алексей Кононенко.
