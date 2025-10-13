После модернизации оборудования цеха Медвёдовского молочного завода «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева выпустит больше продукции для предприятий сферы HoReCa. Действующие объемы производства цеха плавленых сыров вырастут более чем в 3 раза.

«Агрокомплекс» постоянно совершенствует технологии производства, актуализирует ассортимент продукции и оперативно реагирует на потребности покупателей. Специально для партнеров из сферы гостеприимства наши технологи разрабатывают новые продукты. Например, в августе мы начали производить «Mozzarella topping» — идеальный компонент пиццы, пасты, лазаньи и других блюд, где важна текстура расплавленного сыра. Объемы производства новинки поднимем до 720 тонн в год", — рассказала директор Медвёдовского молочного завода Виктория Сербат.

Для производства нового продукта на предприятии изменили технологический процесс, добавили оборудование, имеющееся на заводе, произвели монтаж по новой схеме.

Ориентируясь на характеристики моцареллы от самых крупных игроков российского рынка, технологи компании разработали конкурентный продукт и получили высокую экспертную оценку шеф-поваров ресторанов.

«Ежегодно „Агрокомплекс“ увеличивает объемы поставки продукции для предприятий сферы HoReCa. В первом полугодии 2025 года реализовано порядка 5,7 тыс. тонн продукции, что на 6% больше, чем годом ранее. В числе партнеров компании порядка 1700 организаций по всей стране. Топ-3 групп товаров с наибольшим приростом в этом сегменте: бакалея, молочные продукты, колбасные изделия», — рассказал директор «Агрокомплекса» по продажам Андрей Капустин.

Наряду с сырами на пищевых производствах агрохолдинга производят широкий ассортимент продукции, которую используют рестораны, отели и организации общественного питания (мясоколбасные изделия и деликатесы, молочная продукция, майонезы и многое другое). В этом году компания предложила бизнесу ряд новинок: сосиски «Астрийские» и «Пикантные» для гриля, сосиски «Сочные Мини», «Аппетитные Мини», «Венские Мини», «Копченые», колбаски «Мюнхенские с травами», вареная колбаса «Мортаделла» с фисташкой, мороженое в контейнерах объемом 2,5 кг в ассортименте.