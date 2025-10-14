В Томске в 2025 году запущена в эксплуатацию первая очередь рыбного логистического центра. Эта очередь рассчитана на одновременное хранение до 650 тонн продукции; в планах — запуск второй и третьей холодильных камер.

Строительство началось в 2022 году, инвестиции в проект оценивались 55 млн рублей. Ввод был запланирован на 2024 год, однако, позднее сроки перенеслись на 2025 год.

В числе приоритетов — наращивание доли местного сырья в переработке (сейчас 45%), строительство новых и модернизация действующих производств: реконструкция рыбзавода «Авангард», возведение цеха «Меридиан Плюс» и холодильной камеры в Кривошеинском цехе.

Также продолжаются работы по восстановлению популяций ценных видов: в этом году в реки региона выпущено 1,2 млн молоди осетровых и сиговых.