Великоросс Новые заводы и цеха

В Ростове-на-Дону открылся новый завод по производству цинковых белил компании «Эмпилс-цинк»

В Ростове-на-Дону 15 октября открылся новый завод по производству цинковых белил компании «Эмпилс-цинк» — дочернего предприятия ЗАО «Эмпилс».

Инвестиции в создание площадки превысили 1,5 млрд рублей. Проект был включен в перечень ключевых инвестиционных проектов Ростовской области. На начальном этапе мощность предприятия составит 10-16 тысяч тонн продукции в год с перспективой увеличения до 24 тысяч тонн.

«Эмпилс» и «Эмпилс-цинк» входят в промышленный союз «Новое Содружество», который объединяет 20 предприятий с общей численностью работников более 15000 человек. Ключевые активы холдинга — компании «Ростсельмаш» и «Эмпилс». «Эмпилс-цинк» является крупнейшим экспортером цинковых белил в России, поставляет продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Источник: www.donland.ru

