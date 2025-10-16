Алтай-Тент запустил высокотехнологичную производственную линию полимерной покраски металла
В компании «Алтай-Тент» запущена современная высокотехнологичная линия полимерной окраски металла, разработанная специально под собственные потребности производителя стальных тентовых конструкций. Новая установка направлена на повышение эффективности процессов, повышение производительности и улучшение качества продукции предприятия.
Новая производственная линия состоит из трех ключевых блоков:
1. Дробеструйная обработка деталей
Используется чугунная или стальная дробь для глубокой очистки поверхности металла. Обработка осуществляется одновременно восемью турбинами, что обеспечивает полное удаление оксидной пленки и загрязнений, а также высокий уровень адгезии.
2. Покрасочный узел
Нанесение полимерного покрытия выполняется в два этапа:
o Роботами наноcится порошковая краска;
o Затем выполняется запекание полимерного покрытия для придания изделию долговечности и устойчивости к внешним воздействиям.
3. Тактовый конвейер
Конвейер синхронизирует работу всех узлов линии, гарантируя точное соблюдение технологического процесса. Особенность заключается в том, что деталь успевает пройти полную обработку, покраску и запекание, сохраняя высокое качество готового изделия.
Преимущества выбранной технологии заключаются в следующем:
o Гарантированная качественная очистка поверхности перед нанесением краски.
o Быстрое покрытие краской в течение двух минут после обработки, предотвращающее повторное образование оксида.
o Повышение надежности изделий благодаря специальной обработке и высокопрочному защитному полимерному покрытию.
Запуск нового оборудования позволит значительно повысить производительность: за цикл прохода через линию полимерной окраски — это 3,5 часа для первой детали и далее каждые 6 минут следующие детали -получается полностью готовое изделие, это увеличение производительности участка в 4 раза, а максимальное увеличение производительности участка еще в несколько раз выше
