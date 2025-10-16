В станице Романовской в Ростовской области введён в эксплуатацию понтонный причал «Дон — 4». Это важное событие и значимый шаг в развитии речных пассажирских перевозок по Дону.

Также в настоящее время ведется монтаж понтонного причала «Дон — 5» в станице Старочеркасской (Ростовская область).

Уточняется, что причал будет размещен в районе парка «Донской» и будет предназначен для скоростных судов на подводных крыльях типа «Валдай» и «Метеор».

Размеры понтона — 30 м на 5 м. Также установлены трапы-сходни.

Договор на изготовление и доставку четырех плавучих металлических причалов для пассажирских судов типа «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р» был заключен с ООО «Портострой».

Проект причала RDB 74.02М разработало АО «Ростовское центральное проектно-конструкторское бюро «Стапель» (РЦПКБ «Стапель»). Понтоны предназначены для обслуживания пассажирских судов вместимостью до 120 человек.