В Ростовской области построены 2 новых плавучих причала проекта RDB 74.02М
В станице Романовской в Ростовской области введён в эксплуатацию понтонный причал «Дон — 4». Это важное событие и значимый шаг в развитии речных пассажирских перевозок по Дону.
Также в настоящее время ведется монтаж понтонного причала «Дон — 5» в станице Старочеркасской (Ростовская область).
Уточняется, что причал будет размещен в районе парка «Донской» и будет предназначен для скоростных судов на подводных крыльях типа «Валдай» и «Метеор».
Размеры понтона — 30 м на 5 м. Также установлены трапы-сходни.
Договор на изготовление и доставку четырех плавучих металлических причалов для пассажирских судов типа «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р» был заключен с ООО «Портострой».
Проект причала RDB 74.02М разработало АО «Ростовское центральное проектно-конструкторское бюро «Стапель» (РЦПКБ «Стапель»). Понтоны предназначены для обслуживания пассажирских судов вместимостью до 120 человек.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В Волгодонске состоялось официальное открытие нового автомобильного мо... уровень безопасности горожан и разгрузит дорожную сеть в городе.
- В Красном Сулине Ростовской области «Завод ТЕХНО» ввел нов...15% рынка в РФ. На предприятии будут созданы новые рабочие места.
- Нужно уточнить, что формально это не самостоятельное учебное заведение...ь конструирование и ракетостроение, биотехнологию и биоинженерию.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0