На тверском предприятии «Транскон», которое входит в климатический дивизион ГК КСК, теперь полностью производят электрокалориферы и противопожарные клапаны. Эти компоненты критически важны для систем вентиляции и отопления в транспорте — без них нельзя обеспечить ни тепло в салоне зимой, ни защиту от распространения огня в случае пожара.

До сих пор компания закупала такие устройства у сторонних поставщиков. Теперь же весь цикл, от разработки до испытаний, организован на площади в 150 м² в промтехнопарке КСК в Твери. Участок оснастили ленточными, сверлильными и заточными станками, а также специальным оборудованием для проверки готовой продукции.

Собственное производство дает КСК сразу несколько преимуществ. Это и независимость от внешних поставщиков, и более короткие сроки сборки конечных климатических систем для поездов, метро или спецтехники. Кроме того, инженеры могут точнее настраивать оборудование под требования конкретного заказа.

Опытные образцы электрокалориферов и клапанов уже готовы. Следующий шаг — проведение сертификационных испытаний. В «Трансконе» рассчитывают , что в перспективе участок сможет выпускать до 400 калориферов и 200 противопожарных клапанов ежемесячно.