В Твери запустили производство климатических компонентов для транспорта
На тверском предприятии «Транскон», которое входит в климатический дивизион ГК КСК, теперь полностью производят электрокалориферы и противопожарные клапаны. Эти компоненты критически важны для систем вентиляции и отопления в транспорте — без них нельзя обеспечить ни тепло в салоне зимой, ни защиту от распространения огня в случае пожара.
До сих пор компания закупала такие устройства у сторонних поставщиков. Теперь же весь цикл, от разработки до испытаний, организован на площади в 150 м² в промтехнопарке КСК в Твери. Участок оснастили ленточными, сверлильными и заточными станками, а также специальным оборудованием для проверки готовой продукции.
Собственное производство дает КСК сразу несколько преимуществ. Это и независимость от внешних поставщиков, и более короткие сроки сборки конечных климатических систем для поездов, метро или спецтехники. Кроме того, инженеры могут точнее настраивать оборудование под требования конкретного заказа.
Опытные образцы электрокалориферов и клапанов уже готовы. Следующий шаг — проведение сертификационных испытаний. В «Трансконе» рассчитывают, что в перспективе участок сможет выпускать до 400 калориферов и 200 противопожарных клапанов ежемесячно.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0