Издание «Коммерсант. Урал» подвело итоги бизнес-премии этого года. Победителем в главной номинации «Время инноваций» стал челябинский «Завод роботов».

Из всех компаний Челябинской области были выбраны предприятия, которые наиболее активно внедряют инновации. В шорт-лист вошли: НПО «Андроидная техника»; ПАО «ММК»; ООО «ДСТ-Урал» и ООО «Завод роботов».

Чтобы определить победителя, аналитики «Коммерсанта» проанализировали положительные и нейтральные упоминания компаний и персон в наиболее авторитетных изданиях федерального уровня с 31 июля 2024 года по 31 августа 2025 года.

По итогам, абсолютным победителем стал «Завод роботов».

Награду предприятию вручал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной. Он назвал Завод роботов «амбассадором инноваций» и «компанией, которая двигает время вперед».

«Эта номинация действительно наша по праву, — отметила, получая награду, Наталья Гречищева. — Для нас важно не только быть производителем высокотехнологичного оборудования, но и создавать инфраструктуру подготовки персонала и развития кадров, использовать все возможности, чтобы детям было интересно получать востребованную профессию, а профессионалам со всей страны — приезжать к нам и работать на одном из самых лучших предприятий не только региона, но и всей России».