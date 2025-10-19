Студенты из России завоевали 25 наград на международной олимпиаде по химии в Ашхабаде.

Соревнования проводились в двух категориях: для студентов химических специальностей (категория А) и для студентов других направлений (категория В).

В категории, А российские студенты получили 11 золотых, восемь серебряных медалей и четыре бронзовые. Среди других стран в этой категории одну золотую медаль завоевала Белоруссия, две — Туркмения.В категории В у российской команды две золотые медали, у Туркмении — три, у Узбекистана — четыре, у Китая — две.

Россию на Международной олимпиаде по химии представляли Казанский (Приволжский) федеральный университет, Калмыцкий государственный университет имени Б. Б. Городовикова, МГУ им. М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт, Новосибирский государственный университет, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Уфимский государственный нефтяной технический университет и Уфимский университет науки и технологий.

В олимпиаде участвовали более 100 студентов из 24 вузов России, Китая, Италии, Ирана, Великобритании, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Армении, Таджикистана и Узбекистана, а также более 150 студентов из 23 университетов Туркмении.