Российские студенты завоевали 25 наград на Международной олимпиаде по химии
Студенты из России завоевали 25 наград на международной олимпиаде по химии в Ашхабаде.
Соревнования проводились в двух категориях: для студентов химических специальностей (категория А) и для студентов других направлений (категория В).
В категории, А российские студенты получили 11 золотых, восемь серебряных медалей и четыре бронзовые. Среди других стран в этой категории одну золотую медаль завоевала Белоруссия, две — Туркмения.В категории В у российской команды две золотые медали, у Туркмении — три, у Узбекистана — четыре, у Китая — две.
Россию на Международной олимпиаде по химии представляли Казанский (Приволжский) федеральный университет, Калмыцкий государственный университет имени Б. Б. Городовикова, МГУ им. М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт, Новосибирский государственный университет, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Уфимский государственный нефтяной технический университет и Уфимский университет науки и технологий.
В олимпиаде участвовали более 100 студентов из 24 вузов России, Китая, Италии, Ирана, Великобритании, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Армении, Таджикистана и Узбекистана, а также более 150 студентов из 23 университетов Туркмении.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Подведены итоги XX Международной естественно-научной олимпиады юниоров...оревнование проходило в Таиланде для школьников из 55 стран мира.
- 26 апреля международное жюри объявило итоги 58-й Международной Менделеевско...mdash; прислали наблюдателей.В этом году ММО-58 проходила в Шэньчжэне.
- В Исфахане (Исламская Республика Иран) подвели итоги 54-ой Международной физической олимпиады. Все российские участники завоевали награды.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0