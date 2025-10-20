MAX
Bionysheva_Elena Фотофакты

На Ленинградской АЭС-2 начали возводить защитную оболочку для третьего энергоблока

На строящейся Ленинградской АЭС-2 стартовал ключевой этап сооружение третьего энергоблока — начался монтаж наружной защитной оболочки (НЗО) здания реактора. Эта многофункциональная конструкция станет главным барьером, обеспечивающим безопасность объекта.

Основная задача наружной оболочки — защитить реактор, парогенераторы и другое критически важное оборудование от любых внешних воздействий. Работы будут проводиться поэтапно: строители последовательно соберут несколько ярусов арматурного каркаса, которые затем заполнят специальным высокопрочным бетоном.

В результате будет создана монолитная конструкция высотой более 70 метров. Расчётная прочность НЗО позволяет ей выдерживать экстремальные нагрузки, включая ураганы, землетрясения, ударные волны, взрывы и даже падение самолёта, рассказали в Росатом.

Источник: t.me

