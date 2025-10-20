Преобразовать в ссылку
Тема очередного выпуска канала Mashnews — экранопланы. История создания, принцип действия, построенные аппараты. А также, что происходит с разработкой и строительством экранопланов сегодня в мире.
В этом выпуске:
00:00 — вступление
00:20 — история создания экраноплана Р. Е. Алексеевым
02:14 — комментарий эксперта В. Магаровского
03:31 — об испытаниях КМ — первого экраноплана
04:30 — комментарий эксперта В. Магаровского
05:25 — о преимуществах экранопланов над другими летательными аппаратами
06:10 — комментарий эксперта В. Магаровского
06:57 — о зарубежных разработках экранопланов
07:40 — завершение
