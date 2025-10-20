MAX
Экранопланы от «Каспийского монстра» до современных аппаратов. Технология. Новые разработки

Тема очередного выпуска канала Mashnews — экранопланы. История создания, принцип действия, построенные аппараты. А также, что происходит с разработкой и строительством экранопланов сегодня в мире.

В этом выпуске:

00:00 — вступление

00:20 — история создания экраноплана Р. Е. Алексеевым

02:14 — комментарий эксперта В. Магаровского

03:31 — об испытаниях КМ — первого экраноплана

04:30 — комментарий эксперта В. Магаровского

05:25 — о преимуществах экранопланов над другими летательными аппаратами

06:10 — комментарий эксперта В. Магаровского

06:57 — о зарубежных разработках экранопланов

07:40 — завершение

Источник: rutube.ru

