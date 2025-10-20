Преобразовать в ссылку
Холдинг «Высокоточные комплексы» отгрузил Минобороны новую партию многофункциональных роботизированных колесных платформ «Депеша». Концерн «Уралвагонзавод» отправил в армию очередную партию боевых машин поддержки танков. ОАК передала Минобороны РФ очередные новые истребители Су-35С. Компания «Соллерс» начала продажи своих флагманских полноприводных пикапов Sollers ST9.
В этом выпуске:
0:00 — вступление
0:04 — холдинг «Высокоточные комплексы» отгрузил Минобороны новую партию многофункциональных роботизированных колесных платформ «Депеша»
0:46 — в индустриальном парке «Лаишево» особой экономической зоны «Иннополис» запустили производство компании «Батареон»
1:13 — в Воронеже на предприятии «Воронежсельмаш» начался выпуск новых моделей зерноочистительного и зерносушильного оборудования
1:54 — на заводе «Август-Полимер» в ОЭЗ «Алабуга» началось производство полимерных рукавов для хранения зерна, масличных культур и силоса
2:45 — концерн «Уралвагонзавод» отправил в армию очередную партию боевых машин поддержки танков
3:29 — компания «Азимут» установила в аэропорту города Белоярский инструментальную систему посадки
4:16 — ОАК передала Минобороны РФ очередные новые истребители Су-35С
4:46 — компания «Соллерс» начала продажи своих флагманских полноприводных пикапов Sollers ST9
