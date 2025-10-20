MAX
mashnews Видеоблог

Новые истребители Су-35С в войсках. Новый завод аккумуляторных батарей. Старт продаж Sollers ST9

Холдинг «Высокоточные комплексы» отгрузил Минобороны новую партию многофункциональных роботизированных колесных платформ «Депеша». Концерн «Уралвагонзавод» отправил в армию очередную партию боевых машин поддержки танков. ОАК передала Минобороны РФ очередные новые истребители Су-35С. Компания «Соллерс» начала продажи своих флагманских полноприводных пикапов Sollers ST9.

В этом выпуске:

0:00 — вступление

0:04 — холдинг «Высокоточные комплексы» отгрузил Минобороны новую партию многофункциональных роботизированных колесных платформ «Депеша»

0:46 — в индустриальном парке «Лаишево» особой экономической зоны «Иннополис» запустили производство компании «Батареон»

1:13 — в Воронеже на предприятии «Воронежсельмаш» начался выпуск новых моделей зерноочистительного и зерносушильного оборудования

1:54 — на заводе «Август-Полимер» в ОЭЗ «Алабуга» началось производство полимерных рукавов для хранения зерна, масличных культур и силоса

2:45 — концерн «Уралвагонзавод» отправил в армию очередную партию боевых машин поддержки танков

3:29 — компания «Азимут» установила в аэропорту города Белоярский инструментальную систему посадки

4:16 — ОАК передала Минобороны РФ очередные новые истребители Су-35С

4:46 — компания «Соллерс» начала продажи своих флагманских полноприводных пикапов Sollers ST9

Источник: rutube.ru

