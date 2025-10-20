MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 39
mashnews Видеоблог

«Воронежсельмаш» завершил масштабную модернизацию производства

Воронежсельмаш, входящий в «Коблик Групп», начал выпуск новых моделей зерноочистительного и зерносушильного оборудования. На зваоде практически полностью роботизировали производство. Общий объем инвестиций превысил 700 млн руб., из которых 350 млн руб. предоставил Фонд развития промышленности в виде льготного займа на обновление производства. Общие мощности по выпуску оборудования для обработки семян увеличились в 1,5 раза — до 200 единиц в год.

В этом выпуске:

0:00 — Воронежсельмаш роботизировало производство

0:22 — заместитель председателя совета директоров «Коблик Групп» Роман Карпенко об устройстве производства

0:49 — модернизация завода

1:26 — роботизированные станки при поддержке ФРП

2:28 — курс на импортозамещение

3:23 — выпуск зерносушилки SDS250, сепаратора SB120

4:07 — сепаратор U160 и его уникальность

4:40 — Роман Карпенко объясняет, как работает сепаратор U160

5:02 — о рынке техники для очистки зерновых культур и зерносушильного оборудования

5:51 — поддержка ФРП

6:35 — Анна Мантрова, ненеральный директор управляющей компании «Коблик Групп», о новом производстве прицепов

7:32 — общие инвестиции по проектам «Коблик Групп»

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: rutube.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт