Воронежсельмаш, входящий в «Коблик Групп», начал выпуск новых моделей зерноочистительного и зерносушильного оборудования. На зваоде практически полностью роботизировали производство. Общий объем инвестиций превысил 700 млн руб., из которых 350 млн руб. предоставил Фонд развития промышленности в виде льготного займа на обновление производства. Общие мощности по выпуску оборудования для обработки семян увеличились в 1,5 раза — до 200 единиц в год.
В этом выпуске:
0:00 — Воронежсельмаш роботизировало производство
0:22 — заместитель председателя совета директоров «Коблик Групп» Роман Карпенко об устройстве производства
0:49 — модернизация завода
1:26 — роботизированные станки при поддержке ФРП
2:28 — курс на импортозамещение
3:23 — выпуск зерносушилки SDS250, сепаратора SB120
4:07 — сепаратор U160 и его уникальность
4:40 — Роман Карпенко объясняет, как работает сепаратор U160
5:02 — о рынке техники для очистки зерновых культур и зерносушильного оборудования
5:51 — поддержка ФРП
6:35 — Анна Мантрова, ненеральный директор управляющей компании «Коблик Групп», о новом производстве прицепов
7:32 — общие инвестиции по проектам «Коблик Групп»
Комментарии 0