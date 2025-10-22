Единственная в мире плавучая АЭС завершила ремонт на две недели раньше срока
На единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» успешно и досрочно завершена вторая в этом году планово-предупредительная ремонтная кампания. Работы были выполнены на две недели раньше установленного графика, что подтверждает высокую надежность и отлаженность эксплуатационного процесса уникального энергообъекта.
Ремонт на станции был проведен без остановки энергоснабжения потребителей. Конструкция ПАТЭС включает две реакторные установки КЛТ-40С, которые ремонтируются поочередно. Пока одна установка останавливалась для проведения необходимых работ, вторая продолжала функционировать в штатном режиме, обеспечивая бесперебойную подачу электрической и тепловой энергии в Чаун-Билибинский энергоузел Чукотки, рассказали в Росатом.
Плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» — это головной проект серии мобильных энергоисточников малой мощности, созданный на основе проверенных технологий российского атомного судостроения. Энергоустановка станции является адаптированным вариантом серийных установок атомных ледоколов, доказавших свою надежность в суровых условиях Арктики.
В номинальном режиме две реакторные установки ПАТЭС способны выдавать в береговые сети 70 МВт электроэнергии и до 50 Гкал/ч тепловой энергии. Этого достаточно для обеспечения электричеством города с населением около 100 000 человек.
Проект ПАТЭС решает ключевые задачи энергобезопасности региона:
Замещение выбывающих мощностей стареющей Билибинской АЭС (в работе с 1974 года) и Чаунской ТЭЦ, которой уже более 70 лет.
Обеспечение энергией растущих потребностей крупнейших горнодобывающих предприятий Западной Чукотки, включая золотодобывающие компании и масштабный проект освоения Баимской рудной зоны.
