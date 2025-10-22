Возрожденный молокозавод в Иванове наладил выпуск 13 новых видов продукции
За год на молокозаводе «РумелкоАгро — Молоко» в Иванове выпустили на рынок 13 видов продукции, в том числе 6 новых продуктов — два вида творога и четыре вида йогурта — за последний месяц.
Первоначально сырье на «РумелкоАгро — Молоко» поставлялось из молочных комплексов агрохолдинга в Тверской области. С июля 2025 года начались поставки молока на возрожденный молокозавод из хозяйств Ивановской области. В связи с расширением точек продаж в федеральные сети предприятие увеличило поставки сырого молока на переработку — около 150 тонн еженедельно.
Молочный завод выпускает молоко жирностью 3,2% и 2,5%; кефир 3,2%, 2,5% и 1%; сметану жирностью 20% и 15%. С начала октября предприятие производит питьевые йогурты со вкусами персика, клубники, вишни и ананаса. Продукция уже появилась в небольших магазинах, идут переговоры с федеральными сетями.
Также в ассортименте новой продукции молокозавода — творог 5% и 9%.
«Творог мы только недавно начали выпускать. Он изготавливается на автоматизированной линии, то есть полностью исключен ручной труд и воздействие на продукт всего, что может привести к отклонениям микробиологических показателей. Продукт очень высокого качества, натуральный, в производстве используем только молоко и закваску», — рассказала директор по качеству «РумелкоАгро — Молоко» Анастасия Сурова.
По словам Анастасии Суровой, проверке качества сырья и готовой продукции на заводе уделено особое внимание.
«Мы начинаем работу с поставщиков. Прежде чем начать работать с поставщиком, отбираем пробы, сдаем в лабораторию и только после этого принимаем решение, готовы ли мы работать с этим молоком. И дальше отслеживаем всю технологическую цепочку», — рассказала она.
Напомним, прежний молокозавод в Иванове, основанный в 1929 году, из-за финансовых проблем прекратил работу более трех лет назад. В октябре 2023 года на предприятие пришел новый собственник — уроженец города Иваново, известный российский бизнесмен Владимир Лисин.
Реконструкция предприятия завершилась в 2024 году. Ведены в эксплуатацию цеха по производству молока и кисломолочных продуктов, установлено лабораторное оборудование. В декабре 2024 года начат опытный выпуск продукции, в начале 2025 года первые партии продукции поступили на прилавки розничных магазинов. Проектный объем переработки молока — до 200 тонн в сутки, это вдвое больше, чем на прежнем производстве.
«Завод, как мы и говорили, уверенно развивается, точно по планам. Вы помните, он был банкротом, проведена масштабная реконструкция, фактически в стенах старого завода построили новый. Работает уже в три раза больше людей, чем в прошлом году. Будут добирать до 200 человек. Так что предприятие стабильно развивается, это радует», — сказал представитель правительства региона.
