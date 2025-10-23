Специалистами ГК «СПИКОМ» произведен очередной станок плазменного раскроя (перфорирования) швеллеров и двутавров ULTRABEAM-12000 для предприятияпо производству металлоконструкций.

Станок позволяет производить фигурную плазменную резку на всех сторонах у двутавров, швеллеров, тавров, профильных труб и других балок длиной до 12000мм.

Станок вырезает любые элементы по чертежам на балке, также производит перфорацию балок для дальнейшей сварки.

Перфорированная балка — это стальная двутавровая балка с многоугольными или круглыми отверстиями в стенке. Изготавливается из прокатного двутавра, после разрезания его стенки по волнообразной линии, продольного смещения и сварки разрезанных частей. В результате увеличивается высота стенки составной балки, по сравнению с прокатной балкой. Высота балки может быть дополнительно увеличена за счет листовых вставок, ввариваемых по выступающим гребням стенки двутавра. Высота и несущая способность двутавра увеличивается в 1,2-1,5 раза.

Преимущества перфорированных балок.

Перфорированные балки имеют меньшую высоту по сравнению с фермами. Благодаря этому их широко применяют для конструкций перекрытий. Кроме того, через отверстия в балках можно проложить инженерные сети и дополнительно сэкономить полезный объем здания.Применение перфорированных балок в качестве ригеля покрытия позволяет сократить высоту здания, а значит уменьшить эксплуатационные расходы на отопление/охлаждение помещений. Снижение высоты также уменьшает объем стеновой обшивки здания.

Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера SPM-10, установленного на портале станка.

Магнитное крепление плазмотрона с возможности установки под углом для продольной резки балки со снятием фаски.

Производитель станков плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.