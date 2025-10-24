Первая в России турбина с автопилотом испытана на Северской ТЭЦ
На Северской ТЭЦ «Росатома» впервые в России испытали турбину с умной системой прокрутки. Новое валоповоротное устройство с электромеханическим приводом работает самостоятельно — оно автоматически охлаждает ротор и не требует постоянного контроля машиниста.
Специалисты «Росатом инфраструктурных решений» рассказали, что успешно проверили сборку и центровку вала новой отечественной турбины с помощью этой системы. Теперь процесс, который раньше требовал ручного управления, полностью автоматизирован. Это серьезно упрощает работу энергетиков и повышает надежность всего оборудования.
Такое решение — реальный шаг к цифровизации тепловой генерации, где рутинные операции постепенно передаются автоматике.
