Беспилотный асфальтоукладчик «Десна 2100».
На выставке «Дорога» в Минеральных водах провели укладку верхнего слоя дорожного покрытия беспилотным асфальтоукладчиком «Десна‑2100» и катки «Раскат».
Полностью российские разработки показали высокую степень качества укладки и простоту управления оператором. Помимо укладки асфальта было продемонстрировано дистанционное управление бульдозером, оператор находился на выставках в Минводах, а бульдозер в Челябинске.
Внедрение беспилотных технологий создает высокотехнологичные рабочие места, ускоряет процесс выполнения работ и экономит ресурсы, что позволит закрывать большие объемы обновления дорожных покрытий по всей России.
Технику разработали на предприятии «Десна», которое насчитывает 6 предприятий по всей стране, а процент локализации техники превышает 80%.
