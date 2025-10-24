MAX
Беспилотный асфальтоукладчик «Десна 2100».

На выставке «Дорога» в Минеральных водах провели укладку верхнего слоя дорожного покрытия беспилотным асфальтоукладчиком «Десна‑2100» и катки «Раскат».

Полностью российские разработки показали высокую степень качества укладки и простоту управления оператором. Помимо укладки асфальта было продемонстрировано дистанционное управление бульдозером, оператор находился на выставках в Минводах, а бульдозер в Челябинске.

Внедрение беспилотных технологий создает высокотехнологичные рабочие места, ускоряет процесс выполнения работ и экономит ресурсы, что позволит закрывать большие объемы обновления дорожных покрытий по всей России.

Технику разработали на предприятии «Десна», которое насчитывает 6 предприятий по всей стране, а процент локализации техники превышает 80%.

Источник: russian-heroes.ru

