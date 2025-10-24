От Н-1 до «Ангары»: эволюция легендарного двигателя 11Д58М
Воронежское Конструкторское бюро химавтоматики (входит в НПО «Энергомаш») изготовило и отправило на сборку маршевый двигатель 11Д58М. Он предназначен для разгонного блока ракеты-носителя «Ангара-А5».
Этот двигатель — один из самых технически сложных в российской космической программе, несмотря на свои относительно небольшие габариты. Его главная особенность — способность многократно включаться в условиях вакуума, что критически важно для точного выведения полезной нагрузки на целевые орбиты.
Как рассказали в Госкорпорации Роскосмос, двигатель 11Д58М имеет уникальную историю: его разработка началась еще для советской лунной ракеты Н-1, позже он использовался на корабле «Буран», а также в ракетах-носителях «Протон» и «Зенит». Сейчас он нашел применение в самой мощной версии разгонного блока для ракеты «Ангара-А5», обеспечивая выполнение сложных задач по запуску космических аппаратов.
