В Реутове состоялось значимое событие для гастрономической карты региона — официальное открытие нового современного производства готовых и замороженных продуктов от компании ООО «СТ-Сервис».

Компания выпускает разнообразные позиции, способные удовлетворить вкусы самых взыскательных покупателей: хачапури, манты, хинкали, чебуреки, долма, котлеты, паста, оладьи, зразы, супы, торты, печенье и многое другое.

Планируемый объем выпуска продукции составляет свыше 80 тысяч килограммов в месяц, что говорит о серьезных намерениях компании занять лидирующие позиции на рынке.

Открытие производства — это не только новые вкусные продукты, но и реальный вклад в развитие Реутова. Предприятие может создавать до 100 рабочих мест в несколько смен для высококвалифицированных сотрудников.

По словам исполнительного директора «СТ-Сервис» Романа Желтышева, этот запуск — результат успешной реализации инвестиционного проекта «Создание производства готовых и замороженных продуктов», который компания воплотила в жизнь на территории городского округа в 2025 году.

Под торговой маркой «ГУНЕЛИ» теперь работает фабрика-кухня, разместившаяся на площади более 1000 кв. метров. Помещения оснащены новейшим технологическим оборудованием, что гарантирует высокую эффективность и безупречное качество на каждом этапе.

Одним из ключевых преимуществ нового производства стала внедренная международная система ХАССП. Это не просто формальность, а комплексный подход, который позволяет выявить и контролировать все критические точки на производстве — от поступления сырья до упаковки готового продукта.

Такая система гарантирует, что каждый хинкали или кусочек торта, выпущенный под маркой «ГУНЕЛИ», абсолютно безопасен и соответствует строжайшим нормам СанПиН.

Уже сегодня продукцию «ГУНЕЛИ» можно заказать на маркетплейсах. Вскоре продукты марки появятся и на прилавках популярных магазинов.