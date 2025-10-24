23 октября 2025 году в Калининградской области был спущен на воду катамаран «Профессор Пака». Об этом Sudostroenie.info сообщили в пресс-службе Института океанологии Российской академии наук (ИО РАН).

Вадим Тимофеевич Пака, в честь которого названо судно, около 30 лет возглавлял Атлантическое отделение ИО РАН. Более 60 лет своей жизни выдающийся ученый, океанолог посвятил фундаментальным исследованиям Мирового океана.

В.Т. Пака — автор более двухсот научных работ и двенадцати изобретений, участник крупных международных конференций и более пятидесяти океанологических экспедиций, многие из которых он возглавлял.

Вновь построенное судно создавалось без государственной поддержки на частные средства в интересах развития океанологической науки как продолжение дела всей жизни Вадима Пака. По завершении ходовых испытаний, запланированных на конец 2025 года, ученые смогут использовать судно в научных целях.

«Профессор Пака» наиболее пригоден для исследовательских работ на небольшой глубине, в прибрежной зоне, крупных реках, пресных водоемах, замкнутых, полузамкнутых морях, прибрежных частях океанов. Это как раз те акватории, изучение которых затруднено ввиду нехватки маломерного флота. Более того, судно эргономично и спроектировано так, что судовые механизмы не станут помехой при проведении научных работ.

Многофункциональное судно «Профессор Пака» строится по проекту 1504 в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства (РС). «Профессор Пака» предназначен для обеспечения профильных исследований, включая работы с ТНПА, АНПА, водолазные, промерные, океанографические, гидрохимические, экологические, биологические, учетные, наблюдательные изыскания.