На строящейся атомной станции «Эль-Дабаа» в Египте произошло ключевое событие — на площадку прибыл корпус реактора для первого энергоблока. Оборудование весом более 330 тонн было изготовлено в России на заводе «Атоммаш».

Этот стальной гигант — сердце будущего энергоблока. Внутри него будет находиться активная зона, где происходит ядерная реакция. Корпус спроектирован так, чтобы выдерживать колоссальное давление и температуру, гарантируя безопасную работу станции на протяжении десятилетий.

Как рассказали в Росатоме, чтобы добраться до Египта, реактор проделал длинный морской путь. Судно с ценным грузом на борту вышло из порта Санкт-Петербурга и достигло берегов Средиземного моря через 20 дней. Специалисты из Египта лично присутствовали на этапах изготовления оборудования в России, чтобы проконтролировать соблюдение всех стандартов качества.

«Корпус реактора для первого энергоблока был доставлен в специализированный порт строительной площадки АЭС „Эль-Дабаа“, построенный египетской стороной для приёма крупногабаритного оборудования. Установка корпуса реактора запланирована на середину ноября, и наши команды неустанно работают над достижением этого ключевого этапа проекта», — отметил председатель Управления по атомным электростанциям Шериф Хелми. «Сегодня мы стали свидетелями важного этапа в реализации проекта сооружения АЭС „Эль-Дабаа“ — доставки корпуса реактора на площадку строительства. Достигнутый результат — отражение эффективного взаимодействия нашей международной команды. Сейчас мы стоим на пороге главного производственного события года — установки корпуса реактора первого энергоблока в проектное положение. Вся команда объединена общей целью, мобилизована и настроена на результат», — отметил вице-президент АО «Атомстройэкспорт» — директор проекта по сооружению АЭС «Эль-Дабаа» Алексей Кононенко.

Строительство АЭС «Эль-Дабаа» — исторический проект для Египта, который получит свою первую атомную станцию. Она будет состоять из четырёх современных энергоблоков. Российские специалисты не только возводят станцию, но и будут поставлять для неё топливо, помогать в обучении местных кадров и решении вопросов с хранением отработанного топлива.