Katamaran Судостроение и судоходство

На ССЗ им. С.Н. Бутякова спущен на воду земснаряд «Вскрышной-1»

На Судостроительно-Судоремонтном заводе имени С.Н. Бутякова (Марий Эл) спущен на воду земснаряд «Вскрышной-1».

© korabel.ru

Несамоходный земснаряд был построен на производственной базе компании «Алтын Яр» по собственному проекту, затем части корпусы были привезены с базы на место спуска.

