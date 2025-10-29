Крупный распределительный центр «Чижик» открыли в Подольске
Компания «МБМ Девелопмент» получила все необходимые разрешения для ввода в эксплуатацию и запустила распределительный центр сети магазинов «Чижик». Проект реализуется в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Общая площадь распределительного комплекса составляет более 16,5 тысяч кв. м. Реализация проекта позволит создать до 300 рабочих мест.
Инвестиции в проект составили более 2,5 млрд рублей.
Новый распределительный центр позволит компании повысить качество логистического обслуживания и обеспечить эффективную работу сети магазинов, а также увеличить ассортимент продукции для покупателей.
