Великоросс Транспорт, спецтехника и логистика

Крупный распределительный центр «Чижик» открыли в Подольске

© mosreg.ru

Компания «МБМ Девелопмент» получила все необходимые разрешения для ввода в эксплуатацию и запустила распределительный центр сети магазинов «Чижик». Проект реализуется в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Общая площадь распределительного комплекса составляет более 16,5 тысяч кв. м. Реализация проекта позволит создать до 300 рабочих мест.

Инвестиции в проект составили более 2,5 млрд рублей.

Новый распределительный центр позволит компании повысить качество логистического обслуживания и обеспечить эффективную работу сети магазинов, а также увеличить ассортимент продукции для покупателей.

Источник: mosreg.ru

Комментарии 1

  • Нет аватара termometrix29.10.25 18:42:14

    По всей стране, особенно в депрессивных регионах, нужно, помимо всего прочего, строить комплексы логистических центров,технопарков,туристическо-медицинских объектов,научных центров и пр. с максимально большими площадями.Они создают вокруг себя дополнительные волны доходов для людей и местных бюджетов,производств,транспортной инфраструктуры и занятости населения,повышают его уровень жизни и качество жизни.
    Также можно рассматривать частичную перерегистрацию части или дочерних подразделений крупных банков, различного рода фондовых и товарных бирж,электронных площадок, дата-центров и компаний в депрессивных регионах.Таким образом,налог с прибыли и часть расходов командированных чиновников останется в региональном бюджете,а вокруг этих зон вырастет дополнительная инфраструктура,жилье, благоустройство и предприятия.
    Россия слишком обширна и требует относительно равномерного,гармоничного,взаимодополняющего развития и распределения национального дохода между всеми регионами настолько,насколько это возможно.

    Отредактировано: termometrix~18:58 29.10.25
    #1307943