Компания «Генерация Красоты» в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Приморье» построила завод по производству косметики на основе животных, растительных и морских экстрактов Дальнего Востока. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в проект уже инвестировано 66,4 млн рублей.

Завод площадью порядка 1494 кв. м позволит компании выпускать большие объемы продукции, реализовать государственную стратегию импортозамещения в данной отрасли, а также выйти на международный рынок.

Разработку косметических продуктов осуществляет команда опытных химиков-технологов, косметологов и действующих научных работников ДВО РАН. При создании новых продуктов, помимо собственных результатов исследований, учитываются результаты научных разработок, ранее полученных дальневосточными учеными в рамках исследований. Как отмечают в компании, добыча активов, используемых в подготовке сырья для косметики производится экологичным способом, с помощью передовых технологий, а готовые средства упаковываются в перерабатываемую тару.

«Мы научились трансформировать и очищать добытые из нашего моря активы, чтобы безопасно вводить их в косметику без потери эффективности. Так, удалось получить устойчивые и стабильные формулы с длительным сроком хранения и высокой эффективностью. Прозрачность процессов производства подчеркивает нашу ответственность перед клиентами и окружающей средой», — рассказала основатель научно-производственной компании «Генерация Красоты» Алина Лютер.

Продукты бренда Formula by Dr.Lyuter содержат высокую концентрацию активных компонентов, включая морские активы, среди которых — коллаген из медузы, рыбный коллаген, хитозан, ламинария, фукоидан, экстракт асцидии, фрагменты ДНК и аминокислоты, полученные из молок рыб лососевых пород (ПДРН).

«Приморский край обладает значительными природными ресурсами, которые являются основой для его экономического развития. Мы создаем для этого все необходимые условия. При поддержке КРДВ реализуются проекты по производству БАДов, кормовых добавок и удобрений из морских водорослей, функционального питания и косметики из морских организмов, а также продукции из морской водоросли Анфельции Тобучинской. Резидентам ТОР и СПВ доступны налоговые льготы и административные преференции, а также комплексное сопровождение со стороны КРДВ, включая помощь в кадровом и информационном обеспечении предприятия», — отметил директор КРДВ Приморье Алексей Дунаев.

По данным КРДВ, резиденты ТОР «Приморье» реализуют 125 проектов, 32 из них уже ведут операционную деятельность. Бизнес фактически вложил в экономику региона более 49 млрд рублей, создал порядка 3,6 тыс. рабочих мест.

Резидентам ТОР доступны значительные налоговые льготы и преференции, среди которых — сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на имущество и прибыль первые 5 лет, возможность получения земли и инфраструктурной поддержки, применение процедуры свободной таможенной зоны, продвижение продукции и услуг, правовая защита и другие инструменты государственной поддержки.