Коломенский завод путевых машин начал использовать 3D-печать для производства деталей путевой техники. Технология позволяет изготавливать комплектующие, которые раньше требовали более сложных и дорогих методов.

В настоящее время завод уже наладил выпуск двух деталей: воздушного фильтра для снегоуборочного поезда ПСС-2П и бачка для сбора конденсата для машины ПМА-3. Обе детали печатаются из прочного пластика, прошли механические и температурные испытания и признаны пригодными для промышленного использования.

Применение аддитивных технологий позволило значительно снизить затраты: себестоимость воздушного фильтра уменьшилась в 8 раз, а бачка — в 3 раза, рассказали в СТМ.

В планах предприятия — расширить перечень деталей, выпускаемых с помощью 3D-печати, начать использовать новые композитные материалы, а также освоить печать литейных форм. Опыт Коломенского завода планируется распространить и на другие предприятия отрасли.