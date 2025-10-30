Напечатано на принтере: В России начали делать запчасти для путевых машин из пластика
Коломенский завод путевых машин начал использовать 3D-печать для производства деталей путевой техники. Технология позволяет изготавливать комплектующие, которые раньше требовали более сложных и дорогих методов.
В настоящее время завод уже наладил выпуск двух деталей: воздушного фильтра для снегоуборочного поезда ПСС-2П и бачка для сбора конденсата для машины ПМА-3. Обе детали печатаются из прочного пластика, прошли механические и температурные испытания и признаны пригодными для промышленного использования.
Применение аддитивных технологий позволило значительно снизить затраты: себестоимость воздушного фильтра уменьшилась в 8 раз, а бачка — в 3 раза, рассказали в СТМ.
В планах предприятия — расширить перечень деталей, выпускаемых с помощью 3D-печати, начать использовать новые композитные материалы, а также освоить печать литейных форм. Опыт Коломенского завода планируется распространить и на другие предприятия отрасли.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- На заводе СТМ в Санкт-Петербурге запустили производство первых от...абжение стратегических объектов газовой отрасли, сообщает пресс-служба СТМ.
- Новую разработку уральских инженеров можно увидеть с 7 июля на вы...о. Адаптивная подвеска обеспечивает плавный ход, сообщает пресс-служба СТМ.
- Холдинг «Синара — Транспортные Машины» (СТМ) и ...sp;предприятия «Калугапутьмаш» (КПМ, входит в состав СТМ).
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0