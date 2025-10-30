MAX
Компания «ХАЯТ Россия» запустила в Калужской области линию по выпуску бумажных полотенец

Компания «ХАЯТ Россия» запустила на своем заводе в Калужской области новую линию по выпуску бумажных полотенец. Это уже второе расширение производства с начала года.

Основными покупателями продукции с новой линии станут бизнес и госучреждения: полотенца предназначены для офисов, промышленных предприятий, больниц и школ. Инвестиции в проект составили 180 млн рублей. «ХАЯТ» с момента запуска постоянно увеличивает мощности, демонстрируя долгосрочные и серьезные намерения в регионе, рассказали в Правительстве Калужской области.

Источник: t.me

