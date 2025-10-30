Билибинская птицефабрика удвоила производство яиц после запуска второго цеха
Второй цех начал работать на Билибинской птицефабрике. Для него предприятие закупило 4,5 тысячи кур в Якутии. Яйца от них уже поступили в продажу. Производство на предприятии выросло почти в два раза.
Кур в Билибино (Чукотка) доставили из Якутска. Авиакомпания «Полярные авиалинии» выполнила два чартерных рейса в сентябре и октябре. Несушек перевозили на самолёте Ан-26, в пути самолёт совершал технические посадки для дозаправки. Сейчас четырехмесячные куры обживаются на новом месте.
Сейчас на предприятии содержатся около 11 тысяч птиц, в основном куры породы Декалб Уайт. Ежедневно птицефабрика выпускает около 10 тысяч яиц, что почти в два раза больше, чем раньше. Продукция закрывает потребности жителей Билибино и социальных учреждений города. Билибинская торговая компания закупает яйца для доставки в отдаленные села.
«Мы купили 4,5 тысячи кур породы Ломан Браун. Эти птицы ценятся не только за высокую яйценоскость, но и за хорошие мясные качества. Яйца от них уже появились в продаже в нашей торговой точке, а на следующей неделе их можно будет приобрести в магазинах города», — сообщил управляющий предприятием Игорь Плеханов. Чтобы нарастить производство, птицефабрика закупила новое промышленное оборудование на Голицынском опытном заводе средств автоматизации. На эти цели предприятие потратило 21 миллион рублей из собственных средств.
«В следующем году нам предстоит заменить старое поголовье кур. В первом цеху нужно будет подготовиться, провести уборку и дезинфекцию. Запуск второго цеха позволит избежать временного спада в производстве яиц», — уточнил Игорь Плеханов.
Билибинская птицефабрика заработала в августе 2024 года. Проект реализовал предприниматель Шамиль Гаджиев. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики инвестор вложил в проект более 30 млн рублей. Ранее куриное яйцо в муниципалитет приходилось завозить из Анадыря и других регионов страны.
