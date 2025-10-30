Омское предприятие Группы «ПРОДО» «ПРОДО Птицефабрика Сибирская» завершило проект по модернизации и вводу в эксплуатацию дополнительных птицеводческих мощностей на площади более 27 тыс. кв. м.

Общий объём инвестиций предприятия составил более 300 млн рублей.

В рамках проекта проведен капитальный ремонт помещений и инженерной инфраструктуры восьми корпусов для выращивания бройлеров, произведено переоснащение производственных цехов, модернизирована сопутствующая инфраструктура для сотрудников предприятия.

«Инвестиционный проект охватывает серию инициатив предприятия, направленных на перепрофилирование производственных площадей с целью улучшения условий производства. В настоящее время в реконструированных птичниках ведется размещение птицы. Всего на обновленных площадях планируется размещение более 600 тыс. голов. В перспективе это позволит нарастить объемы производства птицы более чем на 15%", — отметил директор предприятия Михаил Трапезников.

«Менее чем за полгода нам удалось провести масштабную модернизацию площадей для выращивания птицы, обновить всю сопутствующую инфраструктуру. В обновленных птичниках установлены современные системы автоматизация процессов выращивания, управления климатом, подачей воды и кормов. Для полного контроля за процессами установлена современная система диспетчеризации. Серьезный акцент сделан на усилении уровня биобезопасности», — подчеркнул руководитель службы технического развития Группы «ПРОДО» Сергей Савин.

«ПРОДО Птицефабрика Сибирская» производит мясо бройлеров с 1980 года. За годы работы птицефабрика превратилась в крупное современное предприятие полного производственного цикла, котго цикла, которое обеспечивает высококачественным мясом птицы жителей Омска и соседних регионов. Объем производства достигает 30 тыс. тонн. Предприятие входит в число 300 лучших предприятий агропромышленного комплекса России. Продукция — неоднократный призер отраслевых выставок и конкурсов. Крупнейшие бренды: «Троекурово», «Рококо», «Халиф», «Наша ряба».