В Новосибирске запускают серийное производство инноваций
На площадке «Кампус Академпарка» в поселке Ложок начали работу новые высокотехнологичные производства. Инфраструктурный проект, который полностью зарезервирован резидентами, должен стать точкой роста для наукоемких и импортозамещающих компаний региона.
Один из первых заводов, который уже работает на полную мощность, ремонтирует и обслуживает высокоточные шпиндели для станков с ЧПУ. Это одна из крупнейших таких площадок в СНГ, чьими услугами пользуются корпорации «Ростех», «Роскосмос» и «Росатом».
Рядом строятся другие производства. Одна из компаний создает цех по выпуску композитных изделий — от деталей для беспилотников до протезов стопы. Другое предприятие готовит линию по нанесению титановых покрытий на медицинские имплантаты, рассказали в пресс-службе Правительства Новосибирской области.
«Ввод производственного здания в эксплуатацию позволил нам предложить инновационным компаниям современные, „умные“ производственные площади. И мы видим высокий спрос: сегодня здесь уже работают производства, а к 2027 году площадка будет полностью застроена, планируется создание 700 новых рабочих мест в компаниях-резидентах», — прокомментировал генеральный директор АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» Дмитрий Верховод.
Комментарии 1