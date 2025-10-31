MAX
В Новосибирске запускают серийное производство инноваций

На площадке «Кампус Академпарка» в поселке Ложок начали работу новые высокотехнологичные производства. Инфраструктурный проект, который полностью зарезервирован резидентами, должен стать точкой роста для наукоемких и импортозамещающих компаний региона.

Один из первых заводов, который уже работает на полную мощность, ремонтирует и обслуживает высокоточные шпиндели для станков с ЧПУ. Это одна из крупнейших таких площадок в СНГ, чьими услугами пользуются корпорации «Ростех», «Роскосмос» и «Росатом».

Рядом строятся другие производства. Одна из компаний создает цех по выпуску композитных изделий — от деталей для беспилотников до протезов стопы. Другое предприятие готовит линию по нанесению титановых покрытий на медицинские имплантаты, рассказали в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

«Ввод производственного здания в эксплуатацию позволил нам предложить инновационным компаниям современные, „умные“ производственные площади. И мы видим высокий спрос: сегодня здесь уже работают производства, а к 2027 году площадка будет полностью застроена, планируется создание 700 новых рабочих мест в компаниях-резидентах», — прокомментировал генеральный директор АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» Дмитрий Верховод.

Источник: www.nso.ru

  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski31.10.25 16:07:43

    Такой подход очень хорошо зарекомендовал себя в Москве.
    Хорошо что его расширяют на другие города — у Новосибирска большой потенциал.

    Взять хотя бы этот ремонт и обслуживание высокоточных шпиндели для станков с ЧПУ. Площадка не выглядит как-то очень респектабельно, но тут главные знания и экспертиза.

    И еще одно — нужно чтобы большим предприятиям (Росатом, Ростех, Роскосмос) были «окружены» такими малыми инновационными производствами.

