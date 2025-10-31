Производство импортозамещающих присадок для топлива открыто в Дзержинске
Линия по производству инновационных присадок для различных видов топлива начала работу в Дзержинске. Присадки и технология их производства разработаны нижегородскими учеными при грантовой поддержке Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ). Партнером, коммерциализировавшим разработку, стало ООО «СЗЕ-Синтез».
Инвестиции в новую линию составили около 30 млн рублей. Разработанные присадки не имеют российских промышленных аналогов, а по результатам испытаний соответствуют или превосходят зарубежные аналоги по ключевым эксплуатационным параметрам, обладая при этом дополнительными преимуществами, такими как адаптация к российским климатическим условиям и сырьевой базе.
