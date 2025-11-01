На заводе «Калашников» открылся новый модернизированный участок капитального ремонта станков
В дивизионе станкостроения АО «Концерн «Калашников» состоялось открытие нового модернизированного участка капитального ремонта станков в структуре цеха капремонта и сборки опытных изделий. Введение в эксплуатацию этого подразделения сократит сроки ремонта оборудования на 20%, что важно при ежегодно растущих заказах.
Цех капитального ремонта и сборки опытных изделий основан в начале 2024 года в связи с высоким спросом российских предприятий на услуги по ремонту станков. Отметим, что в нынешнем году количество отремонтированных станков с ЧПУ в цехе капитального ремонта выросло на 30%, заключены контракты на услуги капремонта на 2026 год.
«Мы предоставляем заказчикам сервисные услуги, которые соответствуют, и даже превосходят мировые стандарты. Их развитие необходимо для того, чтобы отечественное машиностроение было абсолютно независимым от импортных технологий восстановления и ремонта», — подчеркивает генеральный директор АО «Концерн «Калашников», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.
