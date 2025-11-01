Увеличили производительность почти в два раза. После реализации инвестпроекта уфимская компания по выпуску термореактивных полимерных покрытий начала производить три с половиной тысячи тонны продукции. В рамках модернизации был построен новый цех и приобретено современное оборудование.

Экструдер, смеситель, мельница и развесочный участок. Всё это оборудование было приобретено для организации нового цеха в рамках инвестпроекта. Компания по выпуску термореактивных полимерных покрытий таким образом смогла увеличить производительность с двух тысяч до трех с половиной тысяч тонн продукции в год.

На сегодняшний день в проект уже вложено порядка 45 миллионов рублей. От государства предприниматели должны получить инвестиционный налоговый вычет в размере 10 миллионов рублей.

Если изначально речь шла об инвестпроекте стоимостью в 30 миллионов рублей, сегодня предприниматели заглядывают ещё дальше. Сумма вложений увеличена практически в 10 раз. Недавно вновь состоялся «Инвестчас», где предпринимателю уже выделили земельный участок без торгов для дальнейшего расширения. Модернизация же, по словам работников предприятия, позволяет серьёзно увеличить качество выпускаемой продукции и контроль технологических процессов.

Термореактивные полимерные покрытия простыми словами — это порошковые краски. Продукция уфимской компании используется в автомобилестроении, военно-промышленном комплексе и даже в космосе. Поэтому, расширяя площади, здесь нацеливаются не только на увеличение объемов производства, но и сохранение высокого качества.