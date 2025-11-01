MAX
В Москве открыли новый мебельный завод

Новый завод по выпуску мебельной продукции компании «Феликс» ввели в эксплуатацию в Косино-Ухтомском районе. Это уже 10-е промышленное предприятие, открытое в столице в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

Мебельное предприятие в Косино-Ухтомском стало уже 10-м промышленным объектом, который возводится в городе в рамках МаИП. Новый корпус площадью более 13 тысяч квадратных метров обеспечит создание свыше 130 новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Для строительства предприятия компания привлекла инвестиционный кредит в размере 300 миллионов рублей по льготной процентной ставке при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

