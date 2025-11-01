В Москве открыли новый мебельный завод
Новый завод по выпуску мебельной продукции компании «Феликс» ввели в эксплуатацию в Косино-Ухтомском районе. Это уже 10-е промышленное предприятие, открытое в столице в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП).
Мебельное предприятие в Косино-Ухтомском стало уже 10-м промышленным объектом, который возводится в городе в рамках МаИП. Новый корпус площадью более 13 тысяч квадратных метров обеспечит создание свыше 130 новых высокооплачиваемых рабочих мест.
Для строительства предприятия компания привлекла инвестиционный кредит в размере 300 миллионов рублей по льготной процентной ставке при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- За первые дни III Московской недели интерьера и дизайна участники...тус важной отраслевой площадки для развития сферы интерьера и дизайна.
- Соглашение о сотрудничестве в сфере производства грузовиков было ...p;строительстве, логистике, сельском хозяйстве и в других сферах.
- На ВДНХ прошла V Московская неделя интерьера и дизайна.С&nbs...но ознакомиться здесь.Некоторые из представленных московских компаний:
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0