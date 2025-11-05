Компания «ЕВРАЗ КГОК», осуществляющая управление Качканарским горно-обогатительным комбинатом, расположенным в Свердловской области, получила тяговый агрегат переменного тока НП1 № 115. Таким образом, НЭВЗ полностью выполнил свои обязательства в рамках договора на поставку двух тяговых агрегатов НП1 для Качканарского ГОКа, подписанного в феврале 2024 года.

Качканарский ГОК — единственный в мире горно-обогатительный комбинат, выпускающий железованадиевый концентрат, агломерат и окатыши, используемые в доменной плавке. Тяговые агрегаты НП1 поставляются на Качканарский ГОКа с 2004 года. На комбинате они заменяют вырабатывающие ресурс тяговые агрегаты ОПЭ1, которые изготавливались на НЭВЗе в 1969-2002 годах. В настоящее время на комбинате эксплуатируется 25 агрегатов НП1.

Тяговые агрегаты НП1 позволяют ЕВРАЗ КГОК вывозить из глубоких карьеров со сложным рельефом составы из 11 груженых думпкаров весом 1,3 тыс. тонн горной массы. Ежесуточно один локомотивосостав перевозит порядка 8 тыс. тонн горной массы.

Тяговый агрегат состоит из электровоза управления и двух моторных думпкаров. НП1 отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к эксплуатации в условиях открытых горных выработок. Он обладает большой тяговой мощностью, высокой скоростью, оснащен четырьмя системами торможения, что повышает безопасность управления.

В последние годы были выполнены мероприятия по доработке конструкции тяговых агрегатов серии НП1 в соответствии с пожеланиями заказчиков. В частности, внедрена принципиально новая для тяговых агрегатов конструкция системы гребнесмазывания, позволяющая обеспечить оптимальное дозирование смазочных материалов, снизить расход электроэнергии, уменьшить вероятность смещения бандажных гребней колесных пар на рельсы, снизить удельный износ бандажей колесных пар.

Тяговые агрегаты эффективно работают в сложнейших климатических условиях и при повышенной запыленности на горно-обогатительных комбинатах и угольных разрезах России, Казахстана и Украины. В 2025 году НЭВЗ выпустит еще один тяговый агрегат НП1 № 117 для Стойленского ГОКа.