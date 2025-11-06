Компания «Павлин Техно» запустила пилотный проект решения «Зоовизор» на площадке ООО «Светлый Путь» участника СПССПК «Экоптица» в Липецкой области. В рамках пилота четыре цеха выращивания бройлеров было оборудовано умными устройствами «Зоовизор».В ходе пилота ML-модели будут дообучены в условиях производственных процессов клиента. Решение использует нейронные сети для определения состояния птиц, что поможет птицеводам улучшить сохранность стада. Будут продемонстрированы возможности по определению и прогнозированию среднего веса бройлеров с целью сокращения затрат благодаря улучшению конверсии корма.

О решении «Зоовизор»."Зоовизор" базируется на технологии бесконтактного взвешивания на основе 3D-изображений.Алгоритмы «Павлин Техно» по определению веса по 3D-изображению первыми в мире нашли применение в промышленных птичниках. Решение представляет собой облачную платформу и высокотехнологичный комплекс, оснащенный 3D и 2D камерами и специализированным ПО на базе машинного обучения. Система способна распознавать изменения веса птиц и животных, выявлять признаки заболеваний и своевременно сигнализировать зоотехнику и ветеринару о возможных проблемах с развитием стада. Информация о среднем живом весе, однородности стада и прогноз веса на день отлова позволяют птицеводам и животноводам повышать эффективность своего бизнеса.«Зоовизор» — это зрелое решение, разработанное российской компанией и уже опробованное 16 компаниями в 5 странах.

Об ООО «Светлый Путь».ООО «Светлый Путь» входит СПССПК «Экоптица» и является одним из лидеров в производстве бройлеров в России. Птицефабрики оснащены современным оборудованием для подачи корма, воды и контроля микроклимата. Коллектив компании объединяет профессионалов высокого уровня. Большое внимание уделяется соблюдению стандартов биобезопасности и экологичности продукции.

Об ООО «Павлин Техно».ООО «Павлин Техно» — российская компания. 20 лет разрабатывает решения на основе компьютерного зрения и машинного обучения. Компания объединяет учёных в области машинного обучения, программистов, инженеров машинного обучения и IoT-инженеров.