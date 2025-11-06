Новое производство принадлежит компании IEK GROUP и располагается в Балабанове. Завод будет специализироваться на кабеленесущих системах для создания безопасных и надёжных сетей электроснабжения, связи и автоматизации.

Площадь нового предприятия в Калужской области составляет порядка 30 тыс. кв. метров. Инвестиции в строительство и оснащение производственного корпуса составили около 2 млрд рублей. Производственная система завода включает пять автоматизированных линий, обеспечивающих полный цикл изготовления цельнометаллических и лестничных лотков. При выходе на максимальные мощности численность сотрудников достигнет 400 человек.

Предприятие специализируется на выпуске металлических кабеленесущих систем (МКНС) — ключевого элемента для создания безопасных и надежных инженерных сетей электроснабжения, связи и автоматизации на объектах промышленного и гражданского назначения. IEK GROUP включает 10 производственных площадок по всей стране, включая новую в Балабаново. На них ежегодно выпускается более 350 млн. изделий. На предприятии работает порядка 4200 сотрудников, выпускается свыше 40 тысяч наименований продукции.

Генеральный директор IEK GROUP Андрей Забелин подчеркнул: «Модернизация российской промышленности и развитие жилого и коммерческого строительства стимулирует рост спроса на решения для электроснабжения и автоматизации. Запуск производства кабеленесущих систем в Балабаново — стратегическая инициатива компании, направленная на удовлетворение этого спроса. Планируется, что при выходе на максимальные мощности к 2027 году доля продукции завода в структуре выручки IEK GROUP составит 10%, а в перспективе он станет основой для создания производственного кластера компании в Калужской области. В целом, локализация производства является стратегическим приоритетом развития IEK GROUP».