Предсерийную Lada Niva Sport в исполнении Silk Way показали внутри и снаружи

© ixbt.com

Опубликованы изображения предсерийного экземпляра Lada Niva Sport в исполнении Silk Way — специальной модификации, которая создана в честь ралли-рейда «Шелковый путь».

Модель оснащена форсированным 1,8-литровым атмосферным двигателем мощностью 144 л.с., модернизированной подвеской и усиленной защитой днища. Для повышения проходимости установлены грязевые шины, шноркель для преодоления брода, силовые пороги, экспедиционный багажник и фаркоп. В экстерьере также появились полностью светодиодная оптика и обновлённые бамперы.

© ixbt.com

В салоне установлены руль с подушкой безопасности, обновленная центральная панель и два рычага управления коробкой передач и раздаточной коробкой.

© ixbt.com

Фото Премьера-Центр Lada Sport

Источник: www.ixbt.com

Комментарии 1

