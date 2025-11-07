Опубликованы изображения предсерийного экземпляра Lada Niva Sport в исполнении Silk Way — специальной модификации, которая создана в честь ралли-рейда «Шелковый путь».
Модель оснащена форсированным 1,8-литровым атмосферным двигателем мощностью 144 л.с., модернизированной подвеской и усиленной защитой днища. Для повышения проходимости установлены грязевые шины, шноркель для преодоления брода, силовые пороги, экспедиционный багажник и фаркоп. В экстерьере также появились полностью светодиодная оптика и обновлённые бамперы.
В салоне установлены руль с подушкой безопасности, обновленная центральная панель и два рычага управления коробкой передач и раздаточной коробкой.
Фото Премьера-Центр Lada Sport
