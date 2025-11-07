Группа ПОЛИПЛАСТИК освоила выпуск деталей для соединения ПЭ-труб со стальными диаметром 1400 мм
В 2025 году на тюменском трубном заводе «СИБГАЗАППАРАТ», входящем в Группу ПОЛИПЛАСТИК, освоено производство неразъемных соединений полиэтилен-сталь (НСПС) диаметром 1400 мм. Таким образом, налажен выпуск продукции в широком диапазоне диаметров — от 32 до 1400 мм. На предприятии проведена модернизация, установлено высокотехнологичное прессовое оборудование для серийного производства соединительных деталей.
Неразъемные соединения высоко востребованы в ЖКХ и нефтегазовой отрасли. Они используются для перехода со стального участка трубопровода на полиэтиленовый. Продукция применяется для присоединения напорных полиэтиленовых трубопроводов к стальным участкам или запорной арматуре при обустройстве, реконструкции или модернизации сетей водо- и газоснабжения.
Генеральный директор ООО «Трубный завод СИБГАЗАППАРАТ» Сергей Макаревич:
«В России эксплуатируется значительный объем изношенных металлических трубопроводов, требующих замены. Однако полностью остановить работу таких сетей невозможно, поэтому сегодня особое значение имеют неразъемные соединения полиэтилен-сталь (НСПС). Они позволяют поэтапно модернизировать и ремонтировать участки трубопроводов. Освоение производства НСПС крупного диаметра — до 1400 мм, которое ведется на заводе „СИБГАЗАППАРАТ“, открывает новые возможности для масштабной реконструкции коммунальной и промышленной инфраструктуры. В России практически нет аналогичных производителей, поэтому развитие таких технологий имеет стратегическое значение для обновления сетевого хозяйства страны».
Завод может выпускать до 400 тонн изделий в год. Наработан достаточный запас заготовок для выполнения заказов с минимальными временными издержками. В настоящее время первые партии продукции уже отгружены заказчикам в Уральском и Сибирском федеральных округах.
