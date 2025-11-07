В Калужской области начато производство телевизоров
Ведущий производитель бытовой техники и электроники VVP Tech совместно с технологической компанией Dreame запустили производство телевизоров в Калужской области. Выпуск продукции налажен в 7 популярных диагоналях, отвечающих современным требованиям потребителей.
Запуск — яркий пример тенденции на локализацию производства в России. Сегодня все больше иностранных брендов, включая ведущие китайские компании, инвестируют в развитие отечественного производства. Такой подход способствует повышению качества продукции, сокращению логистических цепочек и поддержке российской экономики.
«Старт производства телевизоров под брендом Dreame на площадке VVP Tech — важный шаг для нашей компании и всего рынка электроники в России. Мы открыты для сотрудничества с другими брендами-производителями, что не только усилит нашу производственную мощность, но и положительно скажется на экономике страны. Это позволит предложить потребителям высококачественную продукцию по конкурентоспособным ценам и сделает современные технологии более доступными для широкой аудитории», — отметил Константин Десслер, генеральный директор VVP Tech.
Справочно:
VVP Tech — один из лидеров российского рынка электроники и бытовой техники с 1993 года. В настоящее время компания управляет двумя крупными производственными площадками в Московской и Калужской областях общей площадью свыше 250 000 м², обеспечивая ежегодный выпуск до 10 миллионов устройств.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- С июля 2025 года все технологические линии производителя оснащены обор...длежащих обязательной маркировке в системе «Честный знак».
- Более 213,8 млрд рублей заработали предприятия юга Тюменской области за&nbs...кс работы кластера направлен на развитие отечественной промышленности.
- 9 ноября в Казани состоялось заседание Совета директоров АО &laqu...зации программы масштабирования производства пассажирских самолетов Ту-214.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0