Компания «Техмаш» разработала раскроечный стол предназначенный для работы с листовыми материалами, такими как фанера, МДФ, ЛДСП и другие. Стол обеспечивает удобную и точную раскройку материалов на мебельных предприятиях, предприятиях производящих декоративные элементы и др.

Некоторые модели раскроечных столов оснащены дополнительными полками для хранения инструментов и материалов, что способствует организации рабочего пространства и повышению производительности. Регулируемые ножки позволяют установить стол на неровном полу, обеспечивая его стабильность.

Стол станет надёжным помощником на любом производстве, где важны точность и качество раскроя. Он ускоряет процесс работы, облегчает ручной труд и позволяет поддерживать высокий уровень организации на рабочем месте.