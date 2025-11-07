MAX
Производство

Компания «Техмаш» начала выпуск раскроечного стола для листовых материалов

Компания «Техмаш» разработала раскроечный стол предназначенный для работы с листовыми материалами, такими как фанера, МДФ, ЛДСП и другие. Стол обеспечивает удобную и точную раскройку материалов на мебельных предприятиях, предприятиях производящих декоративные элементы и др.

© techmash07.ru

Некоторые модели раскроечных столов оснащены дополнительными полками для хранения инструментов и материалов, что способствует организации рабочего пространства и повышению производительности. Регулируемые ножки позволяют установить стол на неровном полу, обеспечивая его стабильность.

Стол станет надёжным помощником на любом производстве, где важны точность и качество раскроя. Он ускоряет процесс работы, облегчает ручной труд и позволяет поддерживать высокий уровень организации на рабочем месте.

Источник: techmash07.ru

