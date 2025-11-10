ГК «РТСофт» и НПП «Цифровые решения» завершили валидацию защищенных твердотельных накопителей серии Титан, включенных в Реестр российской радиоэлектронной продукции, в промышленных компьютерах серии BLOK.

Для потребителей использование промышленных компьютеров BLOK с отечественными накопителями Титан будет означать высокий уровень локализации производства целевого программно-аппаратного комплекса (ПАК) в соответствии с требованиями государственных регуляторов. Кроме того, позволит иметь высоконадежное сертифицированное решение индустриального класса для приложений информационной безопасности и локальную поддержку со стороны ведущих отечественных ОЕМ-производителей. Решения подобного класса существенно повышают уровень защиты конечных потребителей от недружественных режимов ограничений поставки, стадий снятия с производства (End-of-Life) или эмбарго.

Целевые аппаратные платформы BLOK и накопители серии Титан выпускаются по долгосрочным программам с длительной поддержкой на рынке и жизненным циклом не менее 10 лет. Высокий уровень локализации производства изделий НПП «Цифровые решения» и «РТСофт» позволяют гибко управлять жизненным циклом Титан и BLOK встраиваемого класса, опираясь на рыночный спрос, актуальность заложенных технологий или долгосрочный целевой проект отраслевого заказчика. Для ответственных государственных и коммерческих проектов с высоким уровнем сертификации, а также длительными процедурами постановки на серийное производство использование кондуктивных вычислителей серии BLOK с твердотельными накопителями повышенной надежности Титан даст дополнительные гарантии и уверенность в доступности оборудования на протяжении минимум 10 лет.

Важной компонентой функционала промышленных накопителей Титан являются встроенные средства безопасности. В частности, в накопителях реализована защита от подмены или изменений встроенного программного обеспечения (ВПО), разработанного непосредственно специалистами НПП «Цифровые решения». Данный функционал обеспечивает дополнительную безопасность для аппаратных решений BLOK при работе в составе объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Стоит отметить и другие не менее важные особенности защищенных накопителей 2,5″ Титан-А-25 емкостью 300 Гбайт, валидированных в платформах BLOK: интерфейс SATA 6 Гбит/с, высокая скорость чтения/записи — до 510/420 Мбайт/с, диагностика S.M.A.R.T., защита от сбоя/потери питания PLP, выравнивание износа блоков, поиски и замена неисправных блоков, терморегулирование, тип памяти pSLC высокой надежности, TBW 7 300 Тбайт. Титан-А-25-300 поддерживает работу в диапазоне −40… +70 °С. BLOK и Титан работают под управлением широкой номенклатуры отечественных и зарубежных ОС: Astra Linux, ОС «Альт», «Эльбрус», РЕД ОС, Debian, ОСРВ QNX, ЗОСРВ «Нейтрино» (КПДА.10964-01), Windows.

Промышленные безвентиляторные компьютеры BLOK разработаны и производятся в России, имеют отраслевую сертификацию для АЭС, соответствуют III группе исполнения ТС АС-ЯРО ГОСТ Р 32137-2013, категории «I» сейсмостойкости (8 баллов по MSK-64).

Серийные изделия BLOK и Титан — это отечественные продукты с опытом надежной многолетней эксплуатации на объектах транспорта, энергетики, связи. В сегменте встраиваемых безвентиляторных компьютеров класса COTS российские промышленные компьютеры BLOK и твердотельные накопители Титан являются конкурентоспособными решениями по цене, техническим характеристикам, срокам поставки. Кроме того, это надежная конфигурация с длительными сроками гарантии до 7 лет, качественной технической поддержкой российских производителей, отраслевой сертификацией, доступностью на рынке на протяжении минимум 10 лет в рамках актуальных программ импортозамещения.