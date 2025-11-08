Флаги на сторожевом корабле проекта 10410 «Светляк»
Снимки нового пограничного сторожевого корабля 3-го ранга модифицированного проекта 10410 шифр «Светляк» (бортовой 507) с флагами. Зафиксировано убытие ПСКР с судостроительного завода-изготовителя «Алмаз».
Ранее сайт Сделано у Нас представил фотографии, на которых видна установленная на корабле артиллирийская установка.
Пограничный сторожевой корабль 3-го ранга проекта 10410 «Светляк», разработанный и строящийся на судостроительной фирме «Алмаз», был спущен на воду в конце апреле 2024 года о чем также сообщил сайт Сделано у Нас.
