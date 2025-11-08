MAX
Великоросс Фотофакты

Флаги на сторожевом корабле проекта 10410 «Светляк»

Снимки нового пограничного сторожевого корабля 3-го ранга модифицированного проекта 10410 шифр «Светляк» (бортовой 507) с флагами. Зафиксировано убытие ПСКР с судостроительного завода-изготовителя «Алмаз».

Ранее сайт Сделано у Нас представил фотографии, на которых видна установленная на корабле артиллирийская установка.

Пограничный сторожевой корабль 3-го ранга проекта 10410 «Светляк», разработанный и строящийся на судостроительной фирме «Алмаз», был спущен на воду в конце апреле 2024 года о чем также сообщил сайт Сделано у Нас.

  WohaAhow09.11.25 11:01:09

    Соседние сайты сообщают, что это событие произошло 1 ноября 2015 года. Корабль- ПСКР-928, зав. № 318, бортовой- 507. По всей вероятности останется на Балтике.

