Маневровые тепловозы ТЭМ18ДМ поставлены в Новороссийский морской торговый порт
Брянский машиностроительный завод (БМЗ) осуществил поставку партии из 12 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ для ПАО «Новороссийский морской торговый порт». В настоящее время оборудование готовится к вводу в эксплуатацию.
Тепловоз ТЭМ18ДМ — ключевая и наиболее востребованная модель в линейке маневровой техники БМЗ, серийно выпускаемая с 2008 года. Заказчику доступен выбор из шести модификаций локомотива для оптимального соответствия техническим требованиям. Поставленные для НМТП тепловозы оснащены современными системами, включая:
— моторно-осевые подшипники качения;
— систему регистрации параметров РПДА-Т;
— систему автоматического запуска дизеля;
— оборудование аудио- и видеорегистрации;
— радиостанцию РВС-1.
Тепловозы были доставлены к месту эксплуатации в корпоративной цветовой схеме Новороссийского морского торгового порта.
Данная поставка знаменует начало сотрудничества между Брянским машиностроительным заводом и ПАО «НМТП». Применение новой техники направлено на повышение операционной эффективности порта и будет способствовать развитию железнодорожной логистики страны.
Тепловоз ТЭМ18ДМ производится в Российской Федерации с использованием отечественных комплектующих и включен в Реестр промышленной продукции Минпромторга России.
Локомотив предназначен для выполнения маневровых, вывозных и горочных работ в широком диапазоне климатических условий. Модель активно эксплуатируется как на сети железных дорог общего пользования, так и на промышленных предприятиях. Тепловозы присутствуют в парке ОАО «РЖД» и других операторов, а также поставляются на экспорт в страны СНГ и Монголию.
